МИД ожидает от Запада открытости в допуске на судебные заседания российских дипломатов

Россия ожидает открытости в допуске российских дипломатов к судебным заседаниям в странах Запада, заявила 3 февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Правоприменительная практика в России в части допуска на судебные заседания иностранных дипломатов резко контрастирует с тем, с чем сталкиваются сотрудники наших посольств, когда заявляют о своем намерении посетить судебные процессы, причем с участием российских граждан», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Так представитель российского внешнедипломатического ведомства прокомментировала «повышенный интерес» со стороны иностранных дипломатов к судебному заседанию по делу блогера Алексея Навального, которое прошло 2 февраля в Симоновском суде Москвы.

По данным судебной пресс-службы, на заседании присутствовали представители дипмиссий 14 государств.

Захарова подчеркнула, что заседание было открытым и российская сторона не препятствовала их присутствию.

«Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — резюмировала Захарова.

Накануне Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая просила заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Так, еще в 2014 году блогер был приговорен по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» к 3,5 года условно.

Из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока (в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть) суд заменил условный срок на реальные 3,5 года. Однако с учетом отбытого года под домашним арестом Навальный проведет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев. Защита блогера заявила о намерении обжаловать приговор.