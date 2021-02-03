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В Ростовской области 20 зайцев-русаков выпустили в дикую природу

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Зайцев-русаков выпустили в дикую природу в Азовском районе Ростовской области. Предполагается, что такая мера положительно повлияет на размер популяции животных.

По данным областного правительства, 20 особей были отловлены в Александровском саду. Зайцев-русаков выпустили на территориях охотничьих хозяйств. Об этом сообщает RostovGazeta. В 2021 году планируется выпустить еще 40 русаков.

Специалисты отмечают, что за последние пять лет численность животных выросла.

В 2020 году в дикую природу выпустили 100 оленей, 80 особей лани, а также порядка 4,3 тыс. уток. За несколько лет в охотничьих хозяйствах поселили 11 тыс. фазанов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области продолжили мероприятия по регулированию численности хищников. С начала 2021 года в регионе отстреляли 12 волков.

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