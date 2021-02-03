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Глава Евросовета созвал новый саммит ЕС по пандемии COVID-19

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Глава Европейского совета Шарль Мишель 25 февраля созывает вторую встречу лидеров стран Евросоюза, где планирует обсудить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 февраля, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

«25 февраля в 15:00 (17:00 мск) Шарль Мишель будет председательствовать на видеоконференции лидеров 27 стран ЕС по координации относительно COVID-19. За этой встречей 26 февраля в 9:00 (11:00 мск) последует вторая видеоконференция лидеров 27 стран по вопросам безопасности и обороны и Южного соседства», — написал Лейтс в Twitter.

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Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель на саммите 21 января заявил, что в отношении «необязательных поездок» в страны Евросоюза должны быть предусмотрены ограничения. Закрывать внутренние границы намерения нет, так как данная мера может спровоцировать экономические проблемы, отметил он.

Тем не менее лидеры стран объединения договорились о создании «темно-красных зон» в Европе, то есть территорий с самым высоким показателем распространения инфекции.

На следующий день Мишель в телефонном разговоре обсудил с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией.

29 января он также заявлял о намерении Евросоюза заблокировать экспорт вакцин от коронавируса в Великобританию из-за нехватки препаратов в самом ЕС.

Одной из причин «вакцинной войны», как писали местные СМИ, стало поведение компании AstraZeneca, которая гарантировала поставки вакцины в Соединенное Королевство, но откладывает ее передачу ЕС, указывая на более позднюю дату подписания контракта.

В свою очередь, в Евросовете заявили, что проанализируют возможные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 млн доз которого заказала Британия. Этот заказ размещен на заводе Pfizer в Бельгии.

В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации к июню–августу порядка 70% населения ЕС.

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