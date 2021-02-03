Более 30 т стеклоомывающей жидкости с метанолом изъяли в Петербурге

Полиция обнаружила свыше 30 т нелегальной стеклоомывающей жидкости в Санкт-Петербурге. В продукции содержался метанол.

Нелегальная партия была обнаружена в металлических контейнерах на улице Салова в промзоне Фрунзенского района. На жидкость не были представлены документы, сообщает телеканал «78». Кроме того, правоохранительные органы обнаружили накладные на отгрузку 4,8 тыс. канистр жидкости в Московскую область.

Полиция изъяла продукцию и направила на склад временного хранения. Образцы жидкости направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В декабре в ХМАО изъяли антисептики с содержанием метилового спирта. В Роспотребнадзоре отметили, что метанол является ядовитым веществом и недопустим для производства средств для кожи.