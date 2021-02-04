Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 4 февраля
Общество
Личности погибших в Красноярске пожарных установят с помощью геномной экспертизы
Мир
СЕ наймет специалистов для развития уголовного правосудия на Украине
Общество
Синоптик предупредила об аномальных холодах в европейской части России
Мир
Суга пообещал приблизиться к решению вопроса о Курилах «хотя бы на полшага»
Мир
Немецкая Die Welt рассказала об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»
Происшествия
Второе в 2021 году землетрясение произошло около самой глубокой точки Байкала
Общество
Средняя температура в России в 2020 году была выше нормы на 3 градуса
Интернет
Эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью Telegram

Январь 2021 года стал лучшим месяцем для фитнес-отрасли с начала пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По продажам клубных карт, дополнительных услуг и по посещаемости фитнес-клубов январь 2021-го стал для российского рынка фитнес-услуг лучшим периодом с начала пандемии, пришли к выводу аналитики Национального фитнес-сообщества.

Рост продаж клубных карт в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го составил 14,4%. Продажи дополнительных услуг, таких как персональные тренировки, занятия в мини-группах, функциональная диагностика, массаж и другие услуги по сравнению с декабрем 2020 года в январе выросли на 5,8%. Посещаемость клубов по стране увеличилась на 6,8% по сравнению с декабрем 2020.

Не до жира: продажи в фитнес-индустрии в праздники упали еще на 14%
Мерами господдержки смогли воспользоваться не более трети участников отрасли

«И первая половина января, и итоги всего месяца показали уверенный рост — и в продажах клубных карт, и в продажах дополнительных услуг /.../ Если такая динамика сохранится, отрасль сможет с большей готовностью пойти к традиционно низкому летнему сезону, который был сложный всегда, даже в докризисные времена», — сказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По ее словам, положительная динамика связана с быстрой адаптацией фитнес-отрасли к непростым условиям. Осенью 2020-го фитнес-клубы по всей стране запустили специализированные программы для профилактики, восстановления и реабилитации после пандемии COVID-19.

Кроме того, компании разнообразили линейку клубных карт по продолжительности сроков действия, а также расширили пул услуг в рамках действующих карт.

«Покупательское поведение посетителей фитнес-клубов изменилось. Наши исследования говорят о снижении среднего чека и о сужении горизонта планирования: в ситуации неопределенности, связанной с пандемией, клиенты фитнес-клубов пока предпочитают покупать клубные карты на более короткий срок, нежели раньше», — подчеркнула Елена Силина.

По ее словам, о полном восстановлении отрасли говорить в этом году не приходится. Национальное фитнес-сообщество прогнозирует восстановление фитнес-индустрии не ранее 2023 года, однако первая половина 2021 года будет во многом решающей для отрасли.

Для того, чтоб ускорить восстановление отрасли, Национальное фитнес-сообщество просит у правительства меры поддержки для арендодателей.

В частности, отказаться на четыре года пересматривать кадастровую стоимость объектов недвижимости в сторону ее увеличения, а также снизить ставку налога на имущество организаций до 0,5% в 2021 году. Кроме того, возместить недополученные арендные платежи за счет налогов на имущество, на землю, арендной платы за землю, коммунальных платежей по данному объекту на время, необходимое для покрытия этих сумм.

Помимо этого Национальное фитнес-сообщество просит ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно и субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение-строительство объектов недвижимости.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. В начале февраля эксперты рассказали о процедуре получения налогового вычета за фитнес. Они отметили, что необходим кассовый чек и договор со спортивным учреждением.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021