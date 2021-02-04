Январь 2021 года стал лучшим месяцем для фитнес-отрасли с начала пандемии

По продажам клубных карт, дополнительных услуг и по посещаемости фитнес-клубов январь 2021-го стал для российского рынка фитнес-услуг лучшим периодом с начала пандемии, пришли к выводу аналитики Национального фитнес-сообщества.

Рост продаж клубных карт в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го составил 14,4%. Продажи дополнительных услуг, таких как персональные тренировки, занятия в мини-группах, функциональная диагностика, массаж и другие услуги по сравнению с декабрем 2020 года в январе выросли на 5,8%. Посещаемость клубов по стране увеличилась на 6,8% по сравнению с декабрем 2020.

«И первая половина января, и итоги всего месяца показали уверенный рост — и в продажах клубных карт, и в продажах дополнительных услуг /.../ Если такая динамика сохранится, отрасль сможет с большей готовностью пойти к традиционно низкому летнему сезону, который был сложный всегда, даже в докризисные времена», — сказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По ее словам, положительная динамика связана с быстрой адаптацией фитнес-отрасли к непростым условиям. Осенью 2020-го фитнес-клубы по всей стране запустили специализированные программы для профилактики, восстановления и реабилитации после пандемии COVID-19.

Кроме того, компании разнообразили линейку клубных карт по продолжительности сроков действия, а также расширили пул услуг в рамках действующих карт.

«Покупательское поведение посетителей фитнес-клубов изменилось. Наши исследования говорят о снижении среднего чека и о сужении горизонта планирования: в ситуации неопределенности, связанной с пандемией, клиенты фитнес-клубов пока предпочитают покупать клубные карты на более короткий срок, нежели раньше», — подчеркнула Елена Силина.

По ее словам, о полном восстановлении отрасли говорить в этом году не приходится. Национальное фитнес-сообщество прогнозирует восстановление фитнес-индустрии не ранее 2023 года, однако первая половина 2021 года будет во многом решающей для отрасли.

Для того, чтоб ускорить восстановление отрасли, Национальное фитнес-сообщество просит у правительства меры поддержки для арендодателей.

В частности, отказаться на четыре года пересматривать кадастровую стоимость объектов недвижимости в сторону ее увеличения, а также снизить ставку налога на имущество организаций до 0,5% в 2021 году. Кроме того, возместить недополученные арендные платежи за счет налогов на имущество, на землю, арендной платы за землю, коммунальных платежей по данному объекту на время, необходимое для покрытия этих сумм.

Помимо этого Национальное фитнес-сообщество просит ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно и субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение-строительство объектов недвижимости.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. В начале февраля эксперты рассказали о процедуре получения налогового вычета за фитнес. Они отметили, что необходим кассовый чек и договор со спортивным учреждением.