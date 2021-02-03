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Кадыров осудил напавшего на росгвардейцев в Москве на незаконной акции Джумарова

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил поступок Саида-Мухаммада Джумаева, напавшего на сотрудников Росгвардии во время несанкционированной акции протеста в Москве 23 января.

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Он подчеркнул, что Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», — цитирует Кадырова чеченская телерадиокомпания «Грозный».

Кадыров заметил, что в СМИ акцентировали внимание на национальности Джумаева, а это недопустимо.

Джумаев напал на росгвардейцев в ходе митинга 23 января. Он успел скрыться, но спустя несколько дней его задержали. Сообщалось, что мужчина прятался в лесу в Псковской области.

В настоящее время уроженец Чечни находится под арестом. Он признал свою вину в нападении на правоохранителей.

В разных городах России 23 января и 31 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых были дети. За различные правонарушения во время несанкционированной акции в столице к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

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