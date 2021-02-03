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Медведчук допустил «отмашку из США» в закрытии трех телеканалов на Украине

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение о закрытии трех телеканалов, согласовав свои действия с США. Об этом он сообщил в среду, 3 февраля, в интервью «Известиям».

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук — о причинах для импичмента президенту и борьбе за свободу слова

«Всё, видимо, было согласовано, дали отмашку из-за океана. И он понимает: при чем тут конституция, при чем тут мнение людей, при чем тут каналы и это странное словосочетание «свобода слова»? Если дали отмашку, буду делать. Тем более ему это выгодно, потому что как минимум три рупора, рассказывающих о том, каким является для граждан президент Зеленский, прекратили вещание и закрыли рот», — сказал политик.

Медведчук отметил, что Украина находится под внешним управлением Запада с 2014 года. По словам политика, Соединенные Штаты продолжают управлять страной и при Зеленском.

«Ну что ж, он там борется с чем-то, понятно, что не очень законно, но, может быть, в этой ситуации можно и такими методами. Я уверен, что все действия Зеленского были согласованы с США. Вашингтон ввел внешнее управление в Украине начиная с 2014 года, «успешно» управлял Украиной при Порошенко и продолжает «успешно» и «эффективно» делать это при Зеленском», — объяснил он.

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что решение о введении санкций в отношении трех украинских телеканалов частично было основано на якобы поступивших «тайных документах» из России.

Накануне, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Действия Киева одобрило посольство США на Украине, в ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Телеканалы расценили указ президента о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».

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