Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Нижнем Тагиле

Легковой автомобиль столкнулся с «МАЗом» в Нижнем Тагиле. Два человека получили травмы.

Авария произошла в районе села Покровка на дороге Нижняя Салда — Нижний Тагил. На место происшествия была направлена поисково-спасательная служба. В салоне Daewoo Nexia оказались зажаты пожилые мужчина и женщина. Их извлекли из машины с помощью аварийно-гидравлического инструмента. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Автомобилист получил перелом правой голени, его пассажирка — ушиб грудной клетки.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области при столкновении трех автомобилей один человек погиб и четверо пострадали.