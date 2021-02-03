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Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму

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Законопроект о введении в Крыму особого правового режима направлен на защиту потенциальных инвесторов от санкций, заявила 3 февраля депутат Государственной думы от полуострова Светлана Савченко.

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«Предложение Минэкономразвития выглядит приемлемым и направлено на защиту потенциальных инвесторов, готовых вкладывать в развитие Крыма, но опасающихся международных санкций. Кроме того, мы знаем, что и нашим производителям трудно выходить на рынки из-за санкций, поэтому любые шаги, которые будут содействовать развитию экономики Крыма и Севастополя и нейтрализовать негативные последствия санкций, можно только приветствовать», — передает слова Савченко «Парламентская газета».

По ее мнению, среди приоритетов для инвесторов, готовых вкладывать в развитие региона, прежде всего оздоровительно-реабилитационная сфера полуострова.

Ранее в этот день Минэкономразвития России подготовило законопроект о создании особых административных районов (ОАР) в Крыму и Севастополе. Проект предлагает сделать конфиденциальной информацию об инвесторах, которые вкладывают средства в ОАР.

Как следует из законопроекта, ОАР создаются для ускорения социально-экономического развития Крыма и Севастополя и формирования там инвестиционно привлекательной среды.

Участниками ОАР могут стать зарегистрированные в любом российском регионе компании. Однако они не должны иметь филиалы и представительства за пределами полуострова и будут обязаны вести бизнес только в Крыму.

Крым вернулся в состав России в 2014 году с помощью референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и ряд стран Запада не признают итоги голосования и применяют санкции против Москвы.

В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Позднее, в середине октября, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.

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