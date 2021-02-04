В Санкт-Петербурге разработали систему кибербезопасности для автомобилей

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого разработали систему безопасности для автомобилей, которая предотвращает как прямые, так и удаленные хакерские атаки.

Электроника используется в различных частях автомобиля — от освещения до встроенных мультимедиа. Как отметили эксперты «Лаборатории Касперского» взлом одного узла может повлечь за собой сбой во всей системе. Например, злоумышленник может получить доступ к мультимедийной системе автомобиля и уже через нее проникнуть в систему управления двигателем.

Специалисты СПбПУ предложили разделить электронику по характеристике безопасности, а не только по ее назначению. Методика исследователей предполагает, что группы электронных блоков будут опознавать друг друга и пресекать несанкционированные доступы.

«Такой подход называется риск-ориентированным <…> Допустим, домен А просит домен Б отключить тормозную систему. Домен Б понимает, что подобные запросы не входят в компетенцию домена А, и игнорирует команду», — объяснил доцент Института кибербезопасности и защиты СПбПБУ Евгений Павленко.

На данный момент ученые создали прототип антихакерского модуля. Система может применяться и в личных автомобилях, и в профессиональных. Однако модуль можно подключить в автомобиль не старше 10–15 лет.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Замок на зажигании: в РФ создан антихакерский модуль для любых машин