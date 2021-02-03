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Захоронения на новом кладбище начались в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах (Республика Татарстан) начались захоронения на новом кладбище. Под погребения отвели площадь 40 га.

Новое кладбище расположено недалеко от «Молодежного». По словам директора погоста Ришата Шайхулова, могилы будут располагаться ровными рядами без оград. Найти захоронение можно будет с помощью указателей, а также QR-кода, который выдаст администрация. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на «Челнинские известия».

Похожее кладбище открыли под Казанью, где раньше не хватало мест для захоронений. Кладбище «Курган» начало работу в 2020 году.

В конце января в Липецке приостановили новые захоронения на кладбище «Желтые Пески». Причиной стало подтопление одного из участков.

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