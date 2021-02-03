Съемки фильма «Фантастические твари 3» прерваны из-за COVID-19 у актера

Съемки третьей части киносерии «Фантастические твари и где они обитают» прервали после того, как у одного из актеров выявили COVID-19. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в съемочной команде.

По данным издания, у заболевшего актера, по всей вероятности, «южноафриканский» штамм коронавируса. Съемки велись в Великобритании.

«Съемки полностью останавливают, лишь если кто-то не может сниматься. Никто пока не говорит, о ком идет речь, однако это кто-то, кого нельзя заменить. Все предполагают, что речь идет об «африканском» штамме, и разговоры сейчас только об этом», — сказал источник.

Киностудия Worner Bros. пока никак не прокомментировала данную информацию.

Среди звезд, участвующих в съемках нового фильма, — Джуд Лоу, Мадс Миккельсен и Эдди Редмэйн.

В ноябре стало известно, что Джонни Депп отказался от роли в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3» после проигрыша в судебном споре с таблоидом The Sun, который в 2018 году писал о том, что актер избивал бывшую жену Эмбер Херд. Депп пояснил, что компания Warner Bros. попросила его отказаться от роли Грин-де-Вальда.