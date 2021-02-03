Общественники обсудили защиту детей от опасного влияния

По мнению экспертов, призывы в Сети к несогласованным акциям «открыли глаза» родителям. Представители общественности обсудили защиту детей от опасного влияния, сообщает телеканал «Известия». Участники беседы отметили важность контроля соцсетей. Сейчас практически любая информация не фильтруется и доступна несовершеннолетним. Взрослые могут вести пропаганду среди школьников. Для защиты от влияния общественники предлагают идентифицировать детей в соцсетях. Определять несовершеннолетних будут с помощью SIM-карт. Вместе с тем предлагается провести мониторинг ресурсов и составить рейтинг. Все инициативы планируется направить в Роскомнадзор. Кроме того, председатель комиссии по защите семьи Сергей Рыбальченко завил, что необходимо следить за личными расходами детей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.