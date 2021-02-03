Соглашение о продлении ДСНВ вступило в силу

Соглашение о продлении договора СНВ вступило в силу. В МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США, сообщает телеканал «Известия». Договор будет действовать без каких-либо изменений до 5 февраля 2026 года. НАТО приветствовало продление ДСНВ Россией и США. Пролонгацию договора поддержали и в Евросоюзе. ЕС призывает стороны продолжать дальнейшие дискуссии.

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