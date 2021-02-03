Сельский Дом культуры отремонтировали в Ливенском районе Орловской области

В Ливенском районе Орловской области после капремонта открылся Дом культуры, расположенный в Сосновском сельском поселении. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В ходе ремонта подрядчик облицевал фасад, заменил двери, сделал отмостки, привел в порядок внутренние помещения. В зрительный зал были закуплены 96 кресел, одежда сцены и шторы, пишет InfoOrel.ru.

Стоимость ремонта составила 3,6 млн рублей. Их выделили в рамках реализации субсидии на обеспечение и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах, в которых проживает менее 50 тыс. человек.

Сосновский ДК посещает около 700 человек. В нем организованы девять клубных формирований для взрослых и детей.