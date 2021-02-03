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Больше 100 машин скорой помощи закупит Рязанская область

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В 2021 году власти Рязанской области планируют приобретение машин скорой помощи для районных больниц. Регион уже получил 12 автомобилей.

По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года. За счет средств программы в регионе построят фельдшерско-акушерские пункты и обновят оборудование медицинских учреждений. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Новые автомобили скорой помощи, которые уже поступили в регион, планируют направить в медицинские центры Сасова и Шилова, а также в межрайонные больницы Шацкого и Рязанского районов и Милославскую районную больницу. До конца года планируется приобретение еще 12 машин скорой помощи класса А. Их направят в районные больницы.

За время действия программы в регион поступит 111 новых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Коми в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поступит 275 машин скорой помощи.

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