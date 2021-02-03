Пропавших в Иванове школьниц нашли живыми

Трех школьниц, поиски которых 3 февраля велись в Иванове, нашли живыми в городе Шуе Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, девочки в порядке, в соседний город они направились в кинотеатр «Родина».

«Спустя непродолжительное время они нашлись», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Ранее в среду, 3 февраля, стало известно, что в городе Иваново три девочки в возрасте 10–11 лет ушли утром в школу и не вернулись, полиция объявила их поиски. К операции подключились и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее в этот же день стало известно, что полиция ищет пропавшего в Москве 12-летнего школьника. По данным волонтеров, Максим К. ушел из дома, расположенного в районе Южное Бутово, однако обратно не вернулся.