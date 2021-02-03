Производитель «Спутника V» начал переговоры о возможном производстве вакцины в ФРГ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи начал переговоры с немецким предприятием IDT Biologika о возможном производстве в Германии вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 3 февраля, заявила «Интерфаксу» представитель минздрава ФРГ Дорис Берве-Шухт.

«Известно, что Институт Гамалеи и руководство Российского фонда прямых инвестиций заинтересованы в партнере для возможного производства [вакцины «Спутник V»] и вступили в контакт с IDT Biologika. Содержание или подробности конфиденциальных переговоров неизвестны», ― сказала она агентству.

Ранее в этот день глава минздрава ФРГ Йенс Шпан рассказал, что Германия может оказать поддержку в производстве вакцины «Спутник V» до получения препаратом допуска в Евросоюз. По его словам, в настоящее время Германия ведет работу с РФ по указанным темам, переговоры носят конструктивный характер.

При этом министр отметил, что производство российской вакцины осложняется содержанием в ней двух типов аденовируса, в связи с чем необходимо создавать два компонента препарата.

3 февраля сообщалось, что в ближайшее время Россия планирует наладить выпуск вакцины «Спутник V» за рубежом, чтобы удовлетворить потребности в этом препарате большего количества стран.

Накануне результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала эти данные хорошими, при этом добавив, что Евросоюз приветствует любую вакцину, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные.

Как подчеркнул директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований российской вакцины является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.