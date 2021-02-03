Жена экс-премьера Белоруссии Румаса опровергла сообщения о его аресте

Супруга экс-премьера Белоруссии Сергея Румаса Жанна опровергла его задержание. Об этом она сообщила 3 февраля белорусским СМИ.

«Он находится в отъезде за пределами Белоруссии», — рассказала она порталу TUT.by.

Также она подтвердила отсутствие мужа дома изданию «Наша Нива». Она отметила, что не владеет информацией о том, что пишут по поводу ареста ее супруга, и сказала, что не будет пока давать никаких комментариев по этому поводу.

Ранее белорусский Telegram-канал NEXTA сообщил, что 3 февраля в рамках коррупционного дела были задержаны Румас, несколько представителей банковской сферы и экс-банкиров.

Портал TUT.by также информировал о задержании топ-менеджеров Белагропромбанка и представителей коммерческих структур.

По информации источника портала, они находились на беседе в правоохранительных органах. «Речь идет о каких-то коррупционных делах», — привел слова собеседника портал, добавив, что дело касается экс-премьера Сергея Румаса.

О местонахождении Румаса поступает противоречивая информация.

В последний раз он был в мессенджерах рано утром 3 февраля.

В следственном комитете Республики Беларусь и пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что не располагают информацией по поводу задержания Румаса, передает РБК.

Румас возглавлял белорусское правительство в 2018–2020 годах, а до этого, в 2012–2018 годах, был председателем правления Банка развития.

Протестные акции проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, на которых с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

После выборов недовольные результатами выборов вышли на улицы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря заявил, что участники акций протеста в стране не должны пересекать красную черту.