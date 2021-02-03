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Лабораторию по изучению и сохранению биоразнообразия создали в Самаре

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В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева создали объединенную научно-исследовательскую лабораторию «Инновационные методы изучения и сохранения биологического разнообразия».

В лаборатории будут проводить исследования ученые Ботанического сада и биофакультета Естественнонаучного института. Главной их задачей будет формирование банка семян растений, произрастающих на территории Самарской области, в первую очередь краснокнижных и редких, уточняет НИА «Самара».

Лабораторию оснастили комплексом оборудования, в том числе передвижной рентгеновской установкой, приборами для изучения влажности и массы, холодильниками для хранения образцов.

Завкафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета, член общественного экологического совета при губернаторе Людмила Кавеленова отмечает, что оценка семян важна для лесного фонда региона, для семян, которые потом будут использованы для закладки питомников, для формирования новых лесных насаждений.

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