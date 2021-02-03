Капитальный ремонт завершили в стационаре в селе Донское Липецкой области

В Задонском районе Липецкой области провели капитальный ремонт в здании стационара, расположенном в селе Донское. Об этом сообщает официальный портал региональной администрации.

Подрядчик отремонтировал кровлю здания, утеплил и облицевал фасад, установил новые окна и двери, заменил электропроводку, обновил системы отопления, канализации и водопровода, а также установил радиаторы с терморегуляцией, пишет LipetskMedia.

После обновления в лечебном корпусе разместили круглосуточный стационар на 20 коек, дневной стационар на 15 коек, отделение скорой помощи, кабинеты УЗИ, массажа и физиолечения. В отделении «скорой» обустроили смотровой и процедурный кабинеты, диспетчерскую.

Общая стоимость ремонта составила 12 млн рублей. Их выделили из регионального бюджета.

Кроме того, для Донской участковой больницы в 2021 году приобрели новый автомобиль скорой помощи стоимостью 2,5 млн рублей.