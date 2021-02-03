Почти 80 человек погибло в ДТП на дорогах Омска в 2020 году

В Омске в 2020 году произошло 1847 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 79 человек. Об этом начальник УМВД по Омску Евгений Быков рассказал в среду, 3 февраля, в горсовете.

По его словам, показатель смертельных ДТП в городе вырос на 17,9% по сравнению с 2019 годом. При этом травмирован в 2020-м был 2331 человек, что на 17,6% ниже, чем годом ранее, пишет ИА «Омскрегион».

Аварий с участием пьяных водителей в Омске зарегистрировано 121. Это на 24,7% больше уровня 2019 года. В этих ДТП погибли 19 человек — на девять больше, чем в 2019-м.

ДТП с участием детей зарегистрировано 215, травмы получили 238 несовершеннолетних. Погибших нет.

В ДТП с пассажирским транспортом погиб один человек.

13 января сообщалось, что количество ДТП с водителями в состоянии опьянения в России за 11 месяцев прошлого года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.