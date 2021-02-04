Не прыжком, так катанием: звезды покажут супершоу в Москве

На этой неделе в московском «Мегаспорте» пройдет необычный для российского фигурного катания турнир. Кубок Первого канала — соревнование, в котором две команды во главе с капитанами Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой будут бороться друг с другом. Всего же в Москве примут участие шесть одиночников и шесть одиночниц, шесть танцевальных дуэтов и четыре спортивные пары. Составы команд будут определены с помощью жеребьевки.

Время рисковать

Кубок будет длиться три дня. Кроме традиционных этапов (короткой и произвольной программы), спортсмены будут соревноваться в прыжках. Команда девушек (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева) поборются против юношей (Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев). В первом раунде каждому участнику команды нужно будет исполнить один прыжок (элементы должны быть разные). Во втором — свой самый сложный прыжок. В третьем еще интереснее — каскад из пяти прыжковых элементов. Оцениваться выполненное фигуристами будет по официально принятой системе баллов. Но пока неясно, кто будет судить этот турнир. Из объявленных членов жюри — только Татьяна Тарасова и Максим Траньков.

Для одиночников это возможность попробовать исполнить элементы, которых еще не было у них в программах (либо они не получались). Например, Елизавета Туктамышева вполне может зайти на четверной тулуп, Александра Трусова — на квад риттбергер, а Михаил Коляда — на лутц или сальхов. Риск здесь оправдан: все-таки это соревнование отчасти можно отнести к шоу. Вряд ли будет лучше возможность опробовать эти элементы где-то еще.

— Когда ты делаешь отдельно, я бы не назвала это риском, — сказала «Известиям» призер чемпионата России – 2009 Катарина Гербольдт. — Каждый делает то, что он умеет. Если они умеют это исполнять, то будут заходить и делать. Никто не пойдет первый раз пробовать на старте. Девочки или мальчики, неважно, будут исполнять то, что они уже делают на тренировках. Один раз заехать и прыгнуть — не считаю, что это риск.

Выиграть может любая команда. Девушки кажутся более стабильными при выполнении ультра-си, но у одиночников все-таки большая вариативность при выборе элементов. Особенно интересен третий раунд, где участникам нужно будет сделать каскад из пяти прыжков, запрещенный на официальных соревнованиях: здесь можно сделать более простые элементы, надеясь на чистоту, но кто-то обязательно рискнет. Среди взрослых такой формат турнира проводится нечасто — сейчас это могут быть только неофициальные баттлы в концовке показательных выступлений. А вот у детей (еще доюниорского возраста) соревнования в элементах проводятся постоянно.

— Конечно, это здорово, потому что это мотивирует тех спортсменов, которые еще помладше, послабее, — продолжила Катарина Гербольдт. — Они видят то, что делают взрослые. Не всегда спортсмены, научившись каким-то элементам, могут вставлять их в программу. А здесь они показывают весь арсенал своих возможностей. И те, кто еще не дотягивает, как раз видят, к чему стремиться.

Подготовка к Олимпиаде

После прыжкового турнира пройдет жеребьевка, которая как раз и распределит участников по командам. Ее тоже будет транслировать Первый канал. А еще в пятницу со своими показательными номерами выступят капитаны команд — Алина Загитова и Евгения Медведева.

В субботу и воскресенье пройдут уже более стандартные этапы соревнований — короткая и произвольная программы. В них выиграет та команда, которая наберет по сумме большее количество баллов. Роль капитанов при этом формальная — нужно только выбрать вместе с участниками название и придумать общий показательный номер.

Несмотря на то что этот турнир неофициальный (не будет учитываться при формировании сборной на чемпионат мира в Стокгольме), у него всё же есть возможное значение. Это подготовка фигуристов к командному соревнованию на Олимпиаде в Пекине в следующем году. В Москве выступят все сильнейшие спортсмены (за исключением Виктории Синициной / Никиты Кацалапова, которые восстанавливаются после перенесенного коронавируса), то есть и олимпийская команда будет формироваться из этих фигуристов.

Есть только один вопрос: не помешает ли такой шоу-турнир подготовке к чемпионату мира и отбору на него? Анна Щербакова, Михаил Коляда, Александра Степанова / Иван Букин и Евгения Тарасова / Владимир Морозов уже отобрались на мировое первенство. А вот всем остальным в конце месяца еще предстоит принять участие в финале Кубка России, где и будут разыграны оставшиеся путевки.

— Любые соревнования очень полезны, так как в этом году сезон фактически не состоялся, — объяснила «Известиям» двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. — Из-за того, что соревнований было очень мало, любой выход на судей очень полезен для спортсмена, тем более в преддверии чемпионата мира, когда лишний раз можно обкатать свою программу.

На Кубке Первого канала фигуристы смогут не только дополнительно откатать свои программы перед зрителями и судьями, но и получить денежное вознаграждение (призовой фонд турнира — 10 млн рублей) и выиграть в голосовании зрителей.