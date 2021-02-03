В Подмосковье сдали на переработку рекордное количество елок

За две недели проведения экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» жители Подмосковья сдали рекордное количество новогодних деревьев.

На переработку отправили 30 тыс. елок. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году за весь период акции. В прошлом году в общей сложности собрали 23,5 тыс. елок, пишет портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального министерства ЖКХ.

Как рассказал глава ведомства Антон Велиховский, больше всего инициативу проявили жители Одинцово и Красногорска. В министерстве при этом отметили ежегодное увеличение вовлеченности населения в эту акцию. Это позволяет заметно сократить навалы новогодних деревьев на территориях у домов, на контейнерных площадках и у мусоропроводов.

Сдать елку на переработку в Подмосковье можно будет до 15 февраля в 224 пунктах. Также дерево можно привезти на площадки для крупногабаритных отходов «Мегабак». Их в области 45.