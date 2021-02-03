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В Подмосковье сдали на переработку рекордное количество елок

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За две недели проведения экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» жители Подмосковья сдали рекордное количество новогодних деревьев.

На переработку отправили 30 тыс. елок. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году за весь период акции. В прошлом году в общей сложности собрали 23,5 тыс. елок, пишет портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального министерства ЖКХ.

Как рассказал глава ведомства Антон Велиховский, больше всего инициативу проявили жители Одинцово и Красногорска. В министерстве при этом отметили ежегодное увеличение вовлеченности населения в эту акцию. Это позволяет заметно сократить навалы новогодних деревьев на территориях у домов, на контейнерных площадках и у мусоропроводов.

Сдать елку на переработку в Подмосковье можно будет до 15 февраля в 224 пунктах. Также дерево можно привезти на площадки для крупногабаритных отходов «Мегабак». Их в области 45.

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