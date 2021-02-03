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Разработчик заявил о мировом интересе к санитарному автомобилю «Линза»

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Российский санитарный автомобиль «Линза» вызвал интерес во всем мире. Об этом в среду, 3 февраля, рассказал представитель компании-разработчика «Ремдизель» Марат Ризванов на выставке Aero India 2021.

Разванов отметил, что наибольший интерес к машине проявила Индия, которая может закупить себе санитарный автомобиль.

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«Это бронированный автомобиль К-53949 «Линза». <…> «Линза» может использоваться для сбора и вывоза раненых с поля боя, а также как временный госпиталь. Индийская сторона может быть заинтересована в такой технике, поскольку интерес к этой машине уже проявили несколько государств, и мы видим ее большой экспортный потенциал», — цитирует слова представителя компании «РИА Новости».

Автомобиль «Линза» впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2018». Известно, что этот бронеавтомобиль делался на основе шасси «Тайфун» по тактико-техническому заданию Минобороны РФ, которое прорабатывалось совместно с медицинской службой военного ведомства.

В выставке Aero India 2021 в Бангалоре принимают участие около 600 специалистов из 14 государств.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией на рынке вооружений, индийские партнеры проявляют интерес не только к нашей авиационной технике, но и к другим отечественным разработкам.

Так, Россия уже поставила Индии истребители Су-30МКИ и зенитно-ракетные системы С-400. В этом году ожидается закупка Индией истребителей МиГ-35.

Другим потенциально крупным контрактом на закупку боевых самолетов является программа глубокой модернизации парка индийских истребителей Су-30МКИ по варианту Super Sukhoi. По информации СМИ республики, будут модернизированы 222 машины из 272, а 50 истребителей первой партии останутся в первоначальном облике.

Определенные шансы имеются и в тендере ВВС Индии на закупку шести самолетов-заправщиков. Российским предложением в нем выступает Ил-78М-90А. Нельзя исключать и лизинг этих самолетов из-за финансовых ограничений индийской стороны.

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