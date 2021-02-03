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В Иванове начали поиски трех школьниц

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В городе Иваново три девочки ушли утром в школу и не вернулись, полиция и волонтеры объявили их поиски. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба управления МВД России по Ивановской области.

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Отмечается, что полиция просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения трех несовершеннолетних школьниц: двух девочек 2009 года рождения и одной девочки 2010 года рождения.

Подчеркивается, что все они утром ушли в школу и до настоящего времени не вернулись. Также пресс-службе УМВД рассказали ТАСС, что школьницы знакомы между собой.

Кроме того, к поискам девочек подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», передает агентство.

Ранее в этот день стало известно, что полиция ищет пропавшего в Москве 12-летнего школьника. По данным «Лизы Алерт», мальчика зовут Максим К. Ребенок ушел из дома, расположенного в районе Южное Бутово, однако обратно не вернулся.

17 января сообщалось, что пятилетнюю девочку, пропавшую в Южно-Сахалинске, нашли живой. В МЧС уточнили, что девочка была обнаружена в колодце канализационного люка.

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