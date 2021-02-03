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Жительница Брянской области ожидает суда за кражу денег у пенсионера

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В Брянской области перед судом предстанет молодая жительница Новозыбковского района, укравшая у пенсионера 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2020 года женщина пришла домой к 84-летнему брянцу и представилась медработником. Она убедила пенсионера, что хочет проверить состояние его здоровья и, проникнув в квартиру, нашла спрятанные под подушкой деньги.

Забрав деньги, женщина скрылась. Ее добычей стали 30 тыс. рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.

Подозреваемую задержали. В ходе следствия она признала свою вину и вернула украденные деньги.

Расследование уголовного дела по чт. 158 УК РФ «Кража» завершено. Материалы переданы в Новозыбковский горсуд, где будет рассматриваться дело.

В январе сообщалось, что в Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении замначальника казенного учреждения УМВД по региону. Он обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году, когда фигурант работал участковым в МО МВД России «Новозыбковский», он обманул жительницу Климовского района.

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