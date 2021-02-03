Межконтинентальные ракетки: с кем россиянам лучше играть в 1/2 Кубка ATP

Полуфиналист в группе D теннисного Кубка ATP, проходящего в Мельбурне, определился досрочно уже после двух игровых дней. Российская команда, с одинаковым счетом 2:1 победив сначала Аргентину, а затем Японию, гарантировала себе первое место в этом трио. Причем оба успеха были достигнуты по одному и тому же сценарию — два выигрыша в одиночных встречах, и пара уже ничего не решала.

Родственник «весеннего футбола»

Да, на бумаге россияне были безоговорочными фаворитами группы и одними из претендентов на победу в турнире. Но в этот список вносили, к примеру, и команду Канады, которая после тех же двух дней турнира уже не имеет шансов на попадание в плей-офф. Рейтинг рейтингом, но после межсезонья готовность некоторых теннисистов еще оставляет желать лучшего. Впрочем, к нашим это не относится. В одиночных матчах Андрей Рублев и Даниил Медведев не оставили своим соперникам шансов, выиграв все четыре матча в двух сетах.

Межконтинентальные ракетки Российский теннисист Даниил Медведев Фото: REUTERS/Jaimi Joy

— Игра сборной России мне на самом деле очень нравится, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Борис Собкин. — Понятно, что ребята еще далеки от того тенниса, который показывали в лучшие моменты прошлого сезона. Но очевидно, что и Рублев, и Медведев неплохо подготовились к сезону, от игры к игре набирают уверенность и чувствуют, что не растеряли свой уровень.

Особенно мощно смотрелся Рублев, который за две игры отдал соперникам всего семь геймов. Впрочем, Андрею это положено по статусу — он восьмая ракетка мира, а играл против теннисистов из пятого и шестого десятков рейтинга. Пока все лучшие качества россиянина, обеспечившие ему прошлогодний прорыв в элиту, на месте. У Рублева едва ли не лучший в мире форхенд и настрой на атакующую игру. И даже проблемы с процентом попадания первой подачи не помешали ему доминировать на корте. До такой степени, что после второй победы ведущий, отвечающий за флеш-интервью у корта, принялся спрашивать россиянина вовсе не о прошедшей встрече, а о его увлечении музыкой.

Межконтинентальные ракетки Российский теннисист Андрей Рублев Фото: REUTERS/Jaimi Joy

— В начале сезона, с кем бы ты ни играл, очень важно одерживать победы именно над собой, — считает Борис Собкин. — Найти внутренний баланс, почувствовать, что всё на месте. Поэтому не так важно, кто соперник — сейчас все не то чтобы равны, но находятся в одинаковых условиях. Знаете термин «весенний футбол», когда игроки только набирают форму после долгого перерыва? Вот я использую похожий — «январский теннис». Не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Понятно, что шероховатостей на корте много — и у Рублева, и у Медведева. Но это не то, на что сейчас стоит обращать внимание болельщикам, пусть поработают тренеры. Нынешний год вообще специфический: обычно теннисисты такого уровня на неделе прямо перед стартом турнира «Большого шлема» играют довольно редко. Обычно эти дни используются для шлифовки.

Ждем реванша

Даниилу Медведеву пришлось потратить больше сил, но и соперники у него были другого калибра. Девятый номер рейтинга АТР Диего Шварцман считается одним из лучших специалистов по защите в мире, а Кеи Нисикори пусть и не был заметен в последнее время из-за травм, но не так давно занимал то же место в табели о рангах, что сейчас россиянин, и еще в 2019-м играл в четвертьфиналах трех «мейджоров» из четырех за сезон.

Примечательно, что оба они моментами навязывали Медведеву борьбу, но так и не дотянули хотя бы до одного тай-брейка на двоих. В решающие моменты Даниил находил нужные резервы, чтобы усилить игру, а соперники, напротив, сдувались. Поэтому повода поволноваться за себя первый номер россиян болельщикам не дал. Медведев вовремя перестраивался, если его теннис переставал быть эффективным. К тому же в ключевые моменты у него начинала лететь подача, и даже славящийся игрой на приеме Шварцман был бессилен.

Межконтинентальные ракетки Аргентинский теннисист Диего Шварцман Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Теперь в четверг сборная России будет отдыхать и следить за тем, кто же достанется ей в полуфинале. Варианта два. Это действующий победитель турнира Сербия или Германия, которые сойдутся лицом к лицу. Кстати, в прошлом году россияне проиграли именно в полуфинале и именно сербам, которые приехали тем же составом — первая ракетка мира Новак Джокович и Душан Лайович. Пора брать реванш?

— С точки зрения престижа, безусловно, было бы лучше сыграть с Сербией, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Владимир Камельзон. — У Германии хорошая команда, играть будет тяжело с обоими соперниками, и победить почетно и тех и других. Но Саша Зверев для нас все-таки как прочитанная книга, а Новак Джокович до сих пор номер один. Дело даже не столько в том, что сербы тем же составом нас победили в прошлом году, а в том, что всегда интересно играть с лидерами, с лучшими. Да и у нас команда-то какая! Ей пора бы уже начать выигрывать всё что можно.

Межконтинентальные ракетки Сербский теннисист Новак Джокович после победы над Даниилом Медведевым в Сиднее в 2020 году Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhu Hongye

Что касается других групп, то помимо россиян участие в полуфинале себе уже гарантировали представители Италии. А в еще одной тройке перед последним днем фаворитом выглядят испанцы. Полуфиналы запланированы на 5 февраля, финал — на 6 февраля.

Мельбурн (Австралия), ATP Cup

Призовой фонд — $4,5 млн. Открытые корты, хард

Группа D

Россия–Аргентина — 2:1

Андрей Рублев — Гуидо Пелья — 6:1, 6:2

Даниил Медведев — Диего Шварцман — 7:5, 6:3

Аслан Карацев/Андрей Рублев — Максимо Гонсалес/Орасио Себальос — 4:6

Россия–Япония — 2:1

Андрей Рублев — Есихито Нисиока — 6:1, 6:3

Даниил Медведев — Кеи Нисикори — 6:1, 6:4

Аслан Карацев/Евгений Донской — Бен Маклахлан/Есихито Нисиока — 6:4, 3:6, 10:12