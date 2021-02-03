Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID к лету
Мир
Пентагон обеспокоился из-за укрепления сотрудничества России и Китая
Общество
Губернатор Воронежской области привился от коронавируса
Авто
Hyundai выпустит новый компактный кроссовер
Происшествия
Ураган повредил два вертолета санитарной авиации на Чукотке
Политика
Пушков выступил в защиту Псаки после ее конфуза на брифинге
Мир
В Польше задержали обвиняемого в России в контрабанде оружия мужчину
Мир
В НАТО положительно отнеслись к продлению США и Россией ДСНВ
Мир
В США заявили о планах скорректировать стратегию обороны и ядерную доктрину

Кокляев рассказал о неопределенной судьбе Александра Емельяненко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпион России по тяжелой атлетике, представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил, что не знает, чем в настоящий момент занимается боец ММА Александр Емельяненко.

По его словам, сейчас никто не может сказать, что происходит со спортсменом и вернется ли он в октагон.

«Никто не знает, что с Александром будет. Может, он сейчас в карты играет, на деньги, которые получил от боя с Исмаиловым. Может, он пока еще мои проигрывает. Никто не знает, что с Александром, вернется ли он в октагон или на ринг, тоже непонятно», — цитирует слова Кокляева РЕН ТВ в среду, 3 февраля

Удар для миллионов: какими рекордами запомнится бой Емельяненко и Кокляева
Масштабное спортивное шоу, организованное непрофильным телеканалом, вызвало сильнейший зрительский ажиотаж

Ранее в этот же день Кокляев заявил, что не может заранее предугадать действия Емельяненко. По его словам, Александр — это человек, живущий на своей планете по особым принципам. Спортсмен отметил, что боец ММА по-своему смотрит на окружающий мир и людей.

Кокляев и Емельяненко встретились на ринге в ноябре 2019 года. Боев ММА нокаутировал силача во время боксерского поединка, за которым следили около 10 тыс. человек.

Сейчас чемпион России по тяжелой атлетике готовится к бою с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым. Он состоится в рамках турнира «Короли ринга», запланированного на 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. В нем принимают участие, как профессиональные боксеры, так и спортсмены из других дисциплин и популярные блогеры.

29 января сообщалось, что Кокляев и Тарасов обменялись словесными ударами перед предстоящим поединком. Блогер сказал своему сопернику, что тот «полетит над гнездом кукушки». Силач, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь».

Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд 19 января предположил, что в предстоящем поединке преимущество будет на стороне Тарасова, несмотря на то, что он весит меньше Кокляева.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021