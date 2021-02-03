Кокляев рассказал о неопределенной судьбе Александра Емельяненко

Чемпион России по тяжелой атлетике, представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил, что не знает, чем в настоящий момент занимается боец ММА Александр Емельяненко.

По его словам, сейчас никто не может сказать, что происходит со спортсменом и вернется ли он в октагон.

«Никто не знает, что с Александром будет. Может, он сейчас в карты играет, на деньги, которые получил от боя с Исмаиловым. Может, он пока еще мои проигрывает. Никто не знает, что с Александром, вернется ли он в октагон или на ринг, тоже непонятно», — цитирует слова Кокляева РЕН ТВ в среду, 3 февраля

Ранее в этот же день Кокляев заявил, что не может заранее предугадать действия Емельяненко. По его словам, Александр — это человек, живущий на своей планете по особым принципам. Спортсмен отметил, что боец ММА по-своему смотрит на окружающий мир и людей.

Кокляев и Емельяненко встретились на ринге в ноябре 2019 года. Боев ММА нокаутировал силача во время боксерского поединка, за которым следили около 10 тыс. человек.

Сейчас чемпион России по тяжелой атлетике готовится к бою с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым. Он состоится в рамках турнира «Короли ринга», запланированного на 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. В нем принимают участие, как профессиональные боксеры, так и спортсмены из других дисциплин и популярные блогеры.

29 января сообщалось, что Кокляев и Тарасов обменялись словесными ударами перед предстоящим поединком. Блогер сказал своему сопернику, что тот «полетит над гнездом кукушки». Силач, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь».

Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд 19 января предположил, что в предстоящем поединке преимущество будет на стороне Тарасова, несмотря на то, что он весит меньше Кокляева.