Более 40 «Точек роста» для школьников откроют в Калужской области

В 2021 году в школах Калужской области планируют создать 44 «Точки роста». Также в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды 152 школы области оснастят современным компьютерным оборудованием. Об этом рассказал министр образования и науки региона Александр Аникеев.

Как напоминает газета «Весть», в 2020 году открылись 42 «Точки роста» в 15 школах, в том числе в средних общеобразовательных учреждениях Износковского и Кировского районов, а также в лицее города Кременки Жуковского района.

Ранее министерство образования и науки Калужской области сообщило о планах по возведению новых школ. В этом году школа на 1 тыс. мест будет построена в Кондрово. Кроме того, планируется начать строительство школ в Малоярославце и микрорайоне Кубяка. Рассматривается возможность создания школ в Сухиничах, Медыни и Людиново.