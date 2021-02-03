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Пентагон обеспокоился из-за укрепления сотрудничества России и Китая

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Министерство обороны США обеспокоено укрепляющимся сотрудничеством между Россией и Китаем. Об этом сообщил в среду, 3 февраля, глава европейского командования ВС США и главнокомандующий объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс во время телефонного брифинга.

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Он отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за отношениями РФ и КНР.

«Другая озабоченность заключается в широко распространившемся, растущем сотрудничестве между Россией и Китаем <...>. Мы очень бдительны касательно этого растущего сотрудничества», — указал Уолтерс.

23 января сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру генерала Ллойда Остина на должность главы Пентагона. Остин уже успел сделать заявление, отметив, что продолжающееся сокращение военного преимущества США перед РФ и КНР представляет серьезнейшую опасность.

Кроме того, он назвал Россию и Китай серьезными угрозами национальным интересам США в космосе в области безопасности.

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