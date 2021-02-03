Кокляев прокомментировал возможное возвращение Емельяненко в бокс

Чемпион России по тяжелой атлетике, представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев прокомментировал возможное возвращение на ринг бойца ММА Александра Емельяненко. В среду, 3 февраля, Кокляев отметил, что не может заранее предугадать действия Емельяненко.

Кокляев добавил, что Емельяненко — это человек, живущий на своей планете по особым принципам. Спортсмен отметил, что боец ММА по-своему смотрит на окружающий мир и людей.

«Это Саша. Как сказал наш с ним общий знакомый: «Миш, извини, это Александр. Мы не знаем, где он завтра попадет под машину». <…> Сложно его предугадать. Что будет с Александром? Может, он завтра как птица Феникс взмахнет крылом, одарит людей теплом и скажет: «Я завязал, я открыл школу смешанных единоборств и качковскую зону под названием «Александр Емельяненко — Финист — Ясный сокол — ясный перец — «Пролетая над гнездом кукушки 2», — цитирует слова Кокляева РЕН ТВ.

Михаил Кокляев и Александр Емельяненко встретились на ринге в ноябре 2019 года. Боец ММА нокаутировал силача во время боксерского поединка, за которым следили около 10 тыс. человек.

Сейчас чемпион России по тяжелой атлетике готовится к бою с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым. Он состоится в рамках турнира «Короли ринга», в котором принимают участие как профессиональные боксеры, так и спортсмены из других дисциплин и популярные блогеры.

29 января сообщалось, что Кокляев и Тарасов обменялись словесными ударами перед предстоящим поединком. Блогер сказал своему сопернику, что тот «полетит над гнездом кукушки». Силач, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнет».

Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд 19 января предположил, что в предстоящем поединке преимущество будет на стороне Тарасова, несмотря на то что он весит меньше Кокляева.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.