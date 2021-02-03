Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID к лету
Мир
Пентагон обеспокоился из-за укрепления сотрудничества России и Китая
Общество
Губернатор Воронежской области привился от коронавируса
Авто
Hyundai выпустит новый компактный кроссовер
Происшествия
Ураган повредил два вертолета санитарной авиации на Чукотке
Политика
Пушков выступил в защиту Псаки после ее конфуза на брифинге
Мир
В Польше задержали обвиняемого в России в контрабанде оружия мужчину
Мир
В НАТО положительно отнеслись к продлению США и Россией ДСНВ
Мир
В США заявили о планах скорректировать стратегию обороны и ядерную доктрину

Место проведения «Лыжни-2021» перенесли в Благовещенске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Благовещенске традиционная «Лыжня-2021» в этом году пройдет не на втором Владимировском озере, а в местечке Моховая падь на лыжной базе «Россия».

Год за четыре: спортсменам придется заново готовиться к Олимпиаде
Игры в Токио могут пройти весной 2021-го

Инициатива перенести место проведения соревнований принадлежит представителям городской и областной федераций биатлона и лыжных гонок. Они показали мэру города Олегу Имамееву трассу и инфраструктуру, которую планируется использовать во время забегов.

По словам президента Федерации биатлона Амурской области Сергея Кузнецова, которые приводит Амурская служба новостей, в районе Владимировского озера всегда ветрено, поэтому случаются обморожения, а в Моховой пади ветра нет. Кроме того, на трассе есть искусственный снег, который пролежит до середины марта.

Создана инфраструктура, рядом лыжная база ДЮСШ, есть прокат. Таким образом, появляется возможность организовать гонки для участников разного уровня подготовки.

Мэр Благовещенска назвал предложение разумным, отметив удобную логистику и наличие поблизости биатлонного стрельбища. Управлению по физкультуре и спорту дано поручение проработать этот вопрос.

Массовая лыжная гонка должна состояться 13 февраля. В этом году она пройдет в Благовещенске уже в 15-й раз.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021