Место проведения «Лыжни-2021» перенесли в Благовещенске

В Благовещенске традиционная «Лыжня-2021» в этом году пройдет не на втором Владимировском озере, а в местечке Моховая падь на лыжной базе «Россия».

Инициатива перенести место проведения соревнований принадлежит представителям городской и областной федераций биатлона и лыжных гонок. Они показали мэру города Олегу Имамееву трассу и инфраструктуру, которую планируется использовать во время забегов.

По словам президента Федерации биатлона Амурской области Сергея Кузнецова, которые приводит Амурская служба новостей, в районе Владимировского озера всегда ветрено, поэтому случаются обморожения, а в Моховой пади ветра нет. Кроме того, на трассе есть искусственный снег, который пролежит до середины марта.

Создана инфраструктура, рядом лыжная база ДЮСШ, есть прокат. Таким образом, появляется возможность организовать гонки для участников разного уровня подготовки.

Мэр Благовещенска назвал предложение разумным, отметив удобную логистику и наличие поблизости биатлонного стрельбища. Управлению по физкультуре и спорту дано поручение проработать этот вопрос.

Массовая лыжная гонка должна состояться 13 февраля. В этом году она пройдет в Благовещенске уже в 15-й раз.