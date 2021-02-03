Пандусы установят на вантовом мосту в Великих Луках в 2021 году

На вантовом мосту в Великих Луках появятся пандусы. Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

К нему обратилась жительница Великих Лук, мать ребёнка-инвалида. Она попросила установить пандусы на пешеходных мостах через реку Ловать — вантовому мосту и мосту через плотину, передает Псковское агентство информации. Глава региона поручил оборудовать пандусами вантовый мост в этом году, а в 2022-м — установить пандус пешеходный мост через плотину.

В середине января в Пскове появился первый проекционный пешеходный переход. Его оборудовали в месте, где происходили аварии с наездом на пешеходов. Речь идет об улице Кузнецкой, между Кузнецким мостом и улицей Индустриальной.