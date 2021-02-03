Грызлов прокомментировал ситуацию с русским языком на Украине

Ограничение на Украине возможности говорить на русском языке является очередным нарушением Минских соглашений, заявил 3 февраля полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Зеленский, — это не только очередное нарушение Минских соглашений, это еще и вероломное решение, с точки зрения избирателей», — отметил Грызлов по итогам заседания контактной группы.

По его словам, такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами.

«И они подтверждают, что нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране», — подчеркнул он.

Россия же на правах посредника и гаранта Минских договоренностей поддерживает права Донбасса участвовать в определении своего будущего — они закреплены в соглашениях, подписанных Украиной, ДНР и ЛНР.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января этого года. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб — в частности, из-за отказа обслуживать на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил 31 января, что Донбасс нужно дерусифицировать, но Киев должен говорить с жителями региона «на языке любви, уважения, доверия, уверенности».

26 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что действие закона о языке является геноцидом в отношении русскоязычного населения. Депутаты отметили, что выражающие желание говорить на русском языке люди подвергаются травле.