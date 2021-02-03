В Польше задержали обвиняемого в России в контрабанде оружия мужчину

В Польше полицейские совместно с антитеррористической группой задержали гражданина России, объявленного в международный розыск по обвинению в контрабанде оружия и комплектующих для его изготовления. Об этом сообщается на сайте полиции Поморского воеводства республики.

«Разыскиваемый подозревается в руководстве преступной группой, занимающейся контрабандой оружия и комплектующих для изготовления оружия и военной техники», — отмечают в полиции.

Правоохранительные органы не называют имени задержанного. 58-летнего мужчину задержали в городе Сопот на съемной квартире 1 февраля.

В международный розыск его объявил Центральный суд в Челябинске. Интерпол разыскивал его с декабря 2019 года.

В ближайшее время задержанный предстанет перед польским судом. После проверки документов примут решение о его экстрадиции в Россию.

В конце декабря прошлого года в Генпрокуратуре Молдавии заявили о задержании бывшего посла этой страны в России Андрея Негуца после дачи показаний по делу о контрабанде анаболиков.