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Минимальный размер взноса за капремонт вырастет в Ханты-Мансийском АО

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые с 2014 года поднимут взносы на капитальный ремонт жилья. Теперь он будет индексироваться ежегодно, рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе Фонда капремонта ХМАО.

«Решение об увеличении взноса в 2021 году на 5,4% было принято еще в 2019 году. Однако в связи с пандемией было принято решение поднять взнос только на 4,1%. Платежки с новыми суммами югорчане получат в начале февраля», — заявили в фонде.

К примеру, плата за капремонт для квартиры площадью 60 кв. м вырастет на 40 рублей в месяц.

Отмечается, что взносы на капремонт решено увеличить в связи с ростом цен на строительные материалы. За период пандемии они поднялись на 20%.

В январе «Известиям» сообщили в Минстрое, что в 2021 году государство направит на замену старых лифтов в регионах 1,35 млрд рублей. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт.

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