Особый противопожарный режим ввели в Усинске

В Усинске Республики Коми с 3 февраля введен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Профилактические мероприятия будут проведены в частном и муниципальном жилом фонде. Охват населения должен составить 100%.

По информации начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Усинска Андрея Рассадина, с начала 2021 года на территории муниципалитета произошло 15 пожаров. Семь возгораний случились в жилом секторе, четыре — на транспорте, три — на предприятиях, один — в неэксплуатируемом здании, передает ИА «Комиинформ». Основными причинами происшествий стали неисправности электропроводки и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Причиной трех пожаров стал поджог.

Ранее в Печоре (Республика Коми) в результате пожара в одной из квартир кирпичного дома на улице Советской погиб мужчина. Информация о возгорании поступила в ведомство 25 января в 17:40. Горела квартира в четырехэтажном доме по улице Советской, 35. Прибывшие через шесть минут огнеборцы полностью ликвидировали пожар в 18:55.