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Лавров ответил на вопрос о риторике Запада цитатой Александра Невского

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал западных деятелей, которые делают заявления о несанкционированных акциях и приговоре блогеру Алексею Навальному.

Право применения: что ждет участников акций и силовиков после протестов
По итогам незаконных митингов суды пока назначают в основном административные наказания

«Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей, добиваться справедливости вежливо и культурно. Как говорится, не в силе Бог, а в правде, — устами одного известного персонажа российского кинематографа. Ну и у нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить, — мягко стелем, но жестко спать», — отметил министр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

По его словам, манеру, в которой на Западе освещают развитие событий, можно охарактеризовать как истерику.

При этом, как добавил Лавров, во многих странах законодательство, определяющее порядок проведения митингов, более жесткое, чем в России. У МИДа, заявил министр, имеются даже видеоролики, на которых демонстрируется реакция российских и западных правоохранителей на незаконные акции.

Данные материалы передали в шведский МИД, а также в Брюссель высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю перед его визитом в Москву, подчеркнул глава российского дипведомства.

Кроме того, Лавров призвал не принимать «вежливые манеры России» за слабость.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли незаконные акции. При этом МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них. Мероприятия обернулись столкновениями с правоохранителями, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. Незаконные акции прошли в некоторых городах и 2 февраля после оглашения приговора блогеру Алексею Навальному: суд заменил ему условный срок на реальный.

В МВД России призывали граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях. В министерстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

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