Центр молодежных сообществ появится в Ульяновске

В Ульяновской области 2021 год объявлен не только Годом детского спорта, но и Годом молодых. Об этом на нетворкинг-сессии для молодежных лидеров заявил губернатор Сергей Морозов.

«Для нас очень важно в рамках вот этого Года молодых, который по вашей инициативе, поддержанной мной, мы с вами перезапускаем, чтобы здесь собирались люди разных взглядов. Для того, чтобы мы вместе олицетворяли молодых людей Ульяновской области, города Ульяновска в частности», — заявил Сергей Морозов.

Как передает ulpravda.ru, весной в Ульяновске начнет работу Центр молодежных сообществ. Разместят его в здании бывшего клуба на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Это место должно объединить как можно больше молодежи.