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Архитекторы Тюмени презентовали проект нового выставочного центра

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Тюменские архитекторы представили проект выставочного центра малоэтажного строительства «Свой дом». Площадка экспоцентра разделена на множество зон в виде миниатюрных садов, сообщает Главное управление строительства региона.

Целью проекта является помощь потенциальным владельцам загородной недвижимости по улучшению жилой застройки. Предполагается, что наглядные примеры помогут людям понять, как можно организовать среду коттеджных поселков, пишет портал «Наш город».

Строители уже выполнили инженерную подготовку и начали строить демонстрационный дом. Еще четыре коттеджа возведут весной, всего их будет 13.

В самом проекте представлены гостевая зона, фруктовый сад и огород, всесезонный сад, а также тематические сады, среди которых сад пряных трав, аптекарский огород, гравийный сад. Также в экспоцентре разместят лаунж-зону, детские и спортивные площадки.

Проект реализуется под контролем фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». К разработке были привлечены эксперты различных профилей.

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