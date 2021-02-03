Детям разрешили без взрослых посещать ТЦ и кафе Красноярска

В Красноярском крае смягчили ограничительные меры, введенные из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Соответствующие изменения в свой указ внес губернатор Александр Усс.

Так, с 4 февраля детям до 14 лет вновь разрешен доступ в ТРЦ и рестораны быстрого питания без обязательного сопровождения родителей. При этом власти пока решили не снимать полный запрет на работу ночных клубов. Заведения общепита должны закрываться в 23:00, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В этом году в Красноярске отказались от проведения организованных крещенских купаний в прорубях. Местная епархия приняла такое решение из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19. За купание в непредназначенных для этого местах полагался штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей для физических лиц, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для юридических лиц.