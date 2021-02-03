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Автомобиль сбил двоих детей на пешеходном переходе в Москве

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В столичном районе Южное Бутово автомобиль сбил двоих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел на Изюмской улице в районе дома 52. После случившегося дети, которым около 10 лет, были госпитализированы.

«По предварительной информации, виноват водитель автомобиля, который не снизил скорость перед пешеходным переходом и не пропустил пешеходов на переходе. Детали уточняются», — говорится в сообщении.

В дептрансе также напомнили, что тормозной путь автомобиля на скорости 60 км/ч составляет порядка 16 м и это на сухом асфальте, то есть зимой он длиннее. Если автомобиль на такой скорости собьет пешехода, то у последнего практически нет шансов выжить.

«Помните об этом, нажимая на педаль газа», — подчеркнули в департаменте.

В конце января грузовик с полуприцепом сбил двух фельдшеров скорой помощи, которые прибыли на место ДТП на трассе М-4 «Дон». Пострадавших госпитализировали.

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