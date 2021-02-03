Доставленные в Петрозаводск из Москвы троллейбусы готовы к работе

В 2020 году Петрозаводск получил из Москвы 10 троллейбусов, однако длительное время машины не выпускали на линию. Как рассказал директор ПМУП «Городской транспорт» Геннадий Няккоев, все троллейбусы, доставленные из столицы, готовы к эксплуатации. Однако температурный режим позволяет выйти на линию не всем транспортным средствам.

«Мы их обслуживаем, доводим до кондиции и запускаем на линию. Они все будут работать», — пояснил Няккоев. На данный момент на линию выходят уже шесть московских троллейбусов, передает ИА «Карелinform».

Напомним, в Петрозаводск из Санкт-Петербурга доставили 17 новых троллейбусов. Транспорт поступил в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия. Троллейбусный парк в основном пополнился моделями ЗиУ-682, БТЗ-52011. Годы выпуска у машин разные.