Первую площадку для детей с ограниченными возможностями установят в Липецке

В Липецке появится первая в городе площадка для детей с ограниченными возможностями. Ее установят в районе дома № 31а на улице Неделина, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно проекту, на выбранной территории разместят игровые комплексы, инструмент для развития моторики и слуха, качели-гнездо, карусель, на которой сможет расположиться инвалидная коляска, а также другие малые архитектурные формы. Об этом пишет GOROD48.

Кроме того, на площадке уложат прорезиненное покрытие и оборудуют пандусы. В гордепартаменте градостроительства и архитектуры отмечают, что особенностью площадки станет то, что на ней смогут играть все ребята, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что работы по благоустройству также пройдут в самом сквере на улице Неделина. Там заменят малые архитектурные формы, высадят клены, каштаны, липы, многолетние и однолетние цветы.