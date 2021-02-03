Лавров ответил на вопрос об агрессии Запада фразой «не в силе Бог, а в правде»

Лавров ответил на вопрос об агрессии Запада фразой «не в силе Бог, а в правде»

2021-02-03 16:52:27

2021-02-03 16:52:27

2021-02-03 16:52:27

2021-02-03 16:52:27

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