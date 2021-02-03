Грызлов указал на ответственность Запада за жертвы в Донбассе

Западные политики и дипломаты, которые обсуждают поставку летальных вооружений Украине, разделяют с Киевом ответственность за жертвы, вызванные украинскими обстрелами в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам заседания в среду, 3 февраля.

«Участники контактной группы подтверждают, [что] в результате действий вооруженных сил Украины есть новые разрушения, есть жертвы, пострадавшие, в том числе среди гражданского населения», — сказал он.

Грызлов подчеркнул, что «вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями Украины и командованием вооруженных сил Украины разделяет их «группа поддержки» из числа западных политиков и дипломатов, в частности обсуждающих поставку летального оружия». По его словам, «они должны понимать», что это оружие направят против мирного населения.

В июне прошлого года посольство Украины в США сообщило, что Киев получит от Вашингтона рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin на сумму более $60 млн. Сообщалось, что США поставят Украине около 16 патрульных катеров Mark VI, вооружение и военную технику. Общая сумма контракта составляет около $600 млн.

В январе этого года госсекретарь США Энтони Блинкен и новый глава Пентагона Ллойд Остин поддержали идею предоставления Украине американских вооружений.

Москва ранее неоднократно отмечала, что поставки летального вооружения Киеву могут обострить ситуацию в районе конфликта и спровоцировать новые жертвы.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота на Украине в 2014 году. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнять Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

С 27 июля 2020 года стороны конфликта в Донбассе формально приступили к соблюдению дополнительных мер контроля перемирия. По договоренностям, оно должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.