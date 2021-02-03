Пионерскому парку в Алупке планируется присвоить особый статус

Власти Ялты объявили о намерении отстоять Пионерский парк в Алупке с помощью комплекса мер, заверила на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко.

«Администрацией Ялты уже направлено в прокуратуру города обращение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства при передаче в собственность и формировании земельных участков», – заявила она.

По ее словам, муниципальные власти «инициировали процедуру создания в рамках этой зеленой зоны особо охраняемой природной территории местного значения». Об этом сообщает Крыминформ. Глава администрации Ялты признала, что эта «процедура не очень простая, займет некоторое время».

Ранее стало известно, что подрядчик реставрации «Ласточкина гнезда» ООО «Дизайн» разработает проект противоаварийных работ Воронцовского дворца в Алупке у подножия горы Ай-Петри. На эти цели выделено 236,4 млн рублей. Контракт заключается до конца 2022 года. В рамках федеральной целевой программы в ближайшие пять лет должны завершиться ремонтно-реставрационные работы на шести объектах, среди которых комплекс сооружений Воронцовского дворца.