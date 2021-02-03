Прямой эфир
Новости компаний
В России началось серийное производство грузовика «Валдай NEXT»
Мир
Порошенко поддержал санкции Зеленского против украинских телеканалов
Экономика
Россия не будет заменять импортируемые из Белоруссии товары
Мир
Посол США в РФ рассказал об условиях возобновления выдачи виз
Общество
Более четверти жителей Рязанской области имеют антитела к COVID-19
Мир
Опрос показал лидерство оппозиции Украины в случае новых выборов в раду
Происшествия
В Москве ищут пропавшего 12-летнего мальчика
Общество
Более 800 москвичей оштрафованы за отсутствие тестов на COVID после возвращения из-за рубежа
Общество
Умерла киновед Лидия Зайцева

Пионерскому парку в Алупке планируется присвоить особый статус

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ялты объявили о намерении отстоять Пионерский парк в Алупке с помощью комплекса мер, заверила на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко.

«Администрацией Ялты уже направлено в прокуратуру города обращение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства при передаче в собственность и формировании земельных участков», – заявила она.

По ее словам, муниципальные власти «инициировали процедуру создания в рамках этой зеленой зоны особо охраняемой природной территории местного значения». Об этом сообщает Крыминформ. Глава администрации Ялты признала, что эта «процедура не очень простая, займет некоторое время».

Ранее стало известно, что подрядчик реставрации «Ласточкина гнезда» ООО «Дизайн» разработает проект противоаварийных работ Воронцовского дворца в Алупке у подножия горы Ай-Петри. На эти цели выделено 236,4 млн рублей. Контракт заключается до конца 2022 года. В рамках федеральной целевой программы в ближайшие пять лет должны завершиться ремонтно-реставрационные работы на шести объектах, среди которых комплекс сооружений Воронцовского дворца.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021