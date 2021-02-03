Глава колхоза в Оренбуржье задолжал своим работникам 800 тыс. рублей

Генеральный директор колхоза в Новосергиевском районе Оренбургской области задолжал своим работникам более 800 тыс. рублей. Возбуждено административное дело.

Как сообщает региональная прокуратура, в декабре 2020 года глава колхоза уже привлекался за аналогичное нарушение трудового законодательства. Тогда ему назначили штраф в размере 10 тыс. рублей, уточняет 56orb.ru.

Сейчас размер долга перед сотрудниками предприятия составляет около 840 тыс. рублей. Зарплату не получили 64 человека.

Районная прокуратура возбудила административное дело. Вопрос погашения долга находится на контроле у прокурора.

В начале января сообщалось, что прокуроры в России за время пандемии коронавируса добились погашения долгов по зарплате почти на 23 млрд рублей. Это данные за неполный 2020 год.