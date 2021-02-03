Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Удмуртии

Следственный комитет в Удмуртии возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибла 61-летняя женщина. В одной из квартир изъяли спиртосодержащую жидкость.

Пожар произошел в двухэтажном доме в Сарапуле по улице Карла Маркса. Горение происходило в квартире на первом этаже, дым распространился по всему зданию. Пожарные эвакуировали пять человек, в том числе пожилых супругов. Мужчине оказали первую помощь, женщина скончалась от отравления угарным газом.

Следователи уточнили, что 45-летний жилец дома разлил спирт, после чего закурил. В результате пожара он получил ожоги и был госпитализирован. С места происшествия изъяты остатки спиртосодержащей жидкости. Об этом пишет ИА «Сусанин».

В МЧС уточнили, что ни в одной из квартир не были установлены пожарные извещатели.

Для выяснения обстоятельств трагедии будут проведены медицинские, химические и пожаро-технические экспертизы.